Власти Кубани сочли небезопасным и преждевременным запуск парома из Турции в Сочи

Паром «Сибридж» прибыл в порт Сочи с тестовым рейсом из Турции, однако власти Краснодарского края считают запуск регулярного сообщения невозможным по соображениям безопасности. Такое заявление сделал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«В Сочи прибыл тестовый международный рейс парома «Сибридж». Краснодарский край заинтересован в развитии морского сообщения и повышении туристической привлекательности. Но считаем, что организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна», — цитирует Кондратьева пресс-служба региональной администрации.

При этом губернатор добавил, что инициатор перевозок получил разрешение от Росморречфлота, несмотря на позицию региональных властей и профильных ведомств. В связи с этим власти Кубани готовят официальное обращение в Министерство транспорта РФ о невозможности организации работы данного парома в существующих условиях. Губернатор акцентировал внимание на том, что тестовый рейс был выполнен без одобрения принимающей стороны, что создало недопустимую ситуацию, учитывая текущие требования безопасности.

Ранее сообщалось, что пассажирский паром застрял во льдах на реке Вилюй в Верхневилюйском районе Республики Саха (Якутия). По этой причине якутская транспортная прокуратура возбудила проверку. Прокуратура намерена детально оценить действия перевозчика и экипажа на соответствие требованиям законодательства о безопасности судоходства.