Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией могут начаться в весенне-летний период 2026 года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Politico.

Глава киевского режима указывает на сложность текущей геополитической ситуации, но при этом рассчитывает на возможность перемирия. По его мнению, для достижения этой цели необходимо существенно усилить экономическое и военное давление на Россию. Зеленский подчеркнул, что Украине предстоит пережить непростую зиму, однако выразил надежду на дипломатическое урегулирование конфликта. Он считает, что текущее масштабное наступление российских войск может стать последним.

Ранее глава киевского режима призывал западные страны оказывать максимальное давление на Россию ради победы Киева. Он отметил, что российские войска с начала осени ежедневно атакуют энергетическую инфраструктуру Украины.