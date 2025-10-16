Российская энергетическая неделя (РЭН), ведущая мировая площадка для диалога о будущем энергетики, преодолела свой экватор. Форум этого года собрал свыше 7 тысяч делегатов из 100 стран, чтобы обсудить важнейшие аспекты глобальной энергетической безопасности, инновационные технологии и устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса.

На РЭН-2025 ключевым вопросом стала новая энергетическая стратегия России до 2050 года. Участники форума сосредоточились на обсуждении диверсификации энергетических ресурсов и выполнении международных обязательств. Советник президента России Антон Кобяков подчеркнул, что сбалансированная диверсификация энергоносителей является залогом стабильности российской экономики и социальной сферы.

Обсуждение сосредоточилось на глобальных геополитических проблемах, которые влияют на энергетический сектор. В свете напряжённой международной обстановки, борьба за энергоресурсы превратилась в борьбу за будущее. Кобяков отметил, что искусственные барьеры в доступе к энергоресурсам вредят мировой экономике. Он отметил, что такие страны, как Россия, Китай и Индия, понимают важность свободного доступа к этим ресурсам, в то время как Европа этого не осознает, и текущая политика ЕС ведёт к упадку.

«Получается, Запад придумал инвест-аферу в виде «зелёных технологий», а Азия – прежде всего Китай – сделала её работающей инновационной отраслью. С её перспективами еще предстоит разобраться. Но она уже создана. И лидер здесь Восток, а не Запад», — заявил Кобяков.

Особое внимание было уделено роли России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ и их усилиям по сдерживанию ценовых колебаний на нефть. В атомной энергетике прогнозируется рост мощностей в три раза, и Россия остается мировым лидером в строительстве атомных энергоблоков, а её уникальная технология реакторов на быстрых нейтронах даёт конкурентное преимущество.

Кроме того, участники форума обсудили рост потребления угля, несмотря на усилия по продвижению «зеленых технологий». Кобяков напомнил, что уголь снова стал стратегическим ресурсом, а Азия, в первую очередь Китай, занимает лидирующие позиции в секторе возобновляемых источников энергии.

Форум также затронул проблемы электроэнергии, учитывая бурное развитие IT и искусственного интеллекта, которые, по прогнозам, будут потреблять до 5% мировой электроэнергии к 2030 году. Вопросы технологического суверенитета и обеспечения электроэнергией в условиях таких вызовов, безусловно, станут ключевыми для всех стран.

Все эти обсуждения говорят о переходе мира от однополярной модели, навязанной Западом, к многополярной системе, в которой активную роль играют такие международные объединения, как БРИКС и ШОС. Россия и её партнеры активно работают над созданием инфраструктурных проектов, которые станут основой новой экономической реальности.

Напомним, что ранее прошло пленарное заседание РЭН с участием Владимира Путина. Форум, проходящий с 15 по 17 октября на площадках Манежа и Гостиного Двора, собравший государственных деятелей, руководителей ведущих энергетических корпораций, а также влиятельные научные и экспертные круги, проходит под лозунгом «Создавая энергетику будущего вместе».