Силуанов заявил о переходе российской экономики к устойчивому росту

Экономика России постепенно переходит к траектории сбалансированного и устойчивого роста. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов в своём выступлении на 52-м пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета.

Глава финансового ведомства отметил, что структурная трансформация экономики сопровождается созданием новых рабочих мест и повышением доходов граждан. Он привёл статистические данные, согласно которым уровень безработицы в августе 2025 года достиг исторического минимума в 2,1%, а рост реальных располагаемых доходов населения за первое полугодие составил 7,8%.

Силуанов подчеркнул, что чрезмерный уровень спроса, сформировавшийся в предыдущие годы, последовательно сокращается, что способствует снижению инфляции и процентных ставок. Министр также обратил внимание на необходимость повышения устойчивости экономики к внешним вызовам в условиях неблагоприятной конъюнктуры, указав, что сбалансированная бюджетная политика служит надежной основой для обеспечения стабильного роста экономики и благосостояния граждан.

Ранее в Центральном банке сообщили, что российская экономика успешно инициировала процесс выхода из перегретого состояния 2024 года. Ситуация развивается в полном соответствии с макроэкономическим прогнозом, который регулятор озвучивал на текущий год.