Секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани передал Путину послание от Хаменеи

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил, что во время своего визита в Россию провёл встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Соответствующее сообщение он разместил у себя в Telegram-канале.

«Вечером 16 октября секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани встретился с президентом России Путиным, чтобы передать ему послание Верховного лидера Исламской революции», — говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Лариджани.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил готовность снять с Ирана жёсткие санкционные ограничения, когда Тегеран будет к этому готов. По его словам, Соединённые Штаты и Иран поддерживают регулярные контакты, а Тегеран дал понять о своей готовности к дипломатическому диалогу. Президент также подчеркнул, что недавняя сделка по прекращению огня стала возможной лишь после американских ударов по иранским обогатительным предприятиям, а главный задира региона в конечном счёте может стать продуктивным партнёром.