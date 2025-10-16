Миллиардер Тиль предрёк апокалипсис, назвав имена возможных антихристов

В Сан-Франциско прошла серия лекций миллиардера, союзника Илона Маска и сторонника Дональда Трампа Питера Тиля. Вместо разговоров об инвестициях и стартапах он посвятил четыре встречи теме конца времён, заявив, что библейский апокалипсис уже перешёл в активную фазу. Об этом сообщает The Guardian.

Миллиардер заявил, что антихрист уже действует в мире, и перечислил возможных кандидатов, опираясь на Ветхий Завет, русскую философию и аниме. Среди них оказался автор фанфика «Гарри Поттер и методы рационального мышления» и основатель института, призывающего ограничить развитие искусственного интеллекта Элиезер Юдковский. Ранее Тиль финансировал его проекты, теперь называет это ошибкой, видя в Юдковском фигуру, способствующую технологическому апокалипсису.

Грету Тунберг он упомянул как «легионера антихриста». Китайского лидера Си Цзиньпина Тиль сравнил с Гитлером и отметил, что возраст не позволяет ему исполнить пророчество. Билл Гейтс был назван сочетанием доктора Джекила и мистера Хайда. Американский инженер и инвестор Марк Андриссен также фигурировал среди упомянутых лиц из-за своей работы с искусственным интеллектом. По итогу инвестор так и не назвал, кто является антихристом.

Ранее патриарх Кирилл во время выступления в храме Христа Спасителя заявил, что вопрос конца человеческой цивилизации менее важен, чем личная подготовка к встрече с Богом после смерти. Глава РПЦ подчеркнул, что Второе пришествие остаётся божественной тайной, а главным для верующих должна стать забота о спасении души. Он призвал христиан сосредоточиться на духовной жизни.