Российские средства ПВО сбили 23 украинских беспилотника за три часа

Дежурные средства противовоздушной обороны за период с 20:00 до 23:00 мск уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями нескольких областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно заявлению ведомства, одиннадцать БПЛА были сбиты над территорией Курской области, по пять БПЛА — над территориями Воронежской и Брянской областей, ещё два дрона ликвидировали над территорией Республики Крым.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали муниципалитеты Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ударов повреждены объекты инфраструктуры и частные домовладения. В частности, повреждения зафиксированы в Шебекинском и Валуйском округах, а также в Белгородском районе. Во время удара украинского дрона по населённому пункту Дорогощь Грайворонского округа погиб мужчина, приехавший в приграничный район из Москвы с гуманитарной миссией.