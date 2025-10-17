«Не ради нас»: Трамп заявил, что украинский кризис не перерос в мировую войну

По оценке президента США Дональда Трампа, эскалации конфликта на Украине до уровня полномасштабной мировой войны удалось предотвратить. Заявление американского лидера прозвучало во время общения с журналистами в Белом доме.

«На мой взгляд, это могло привести к третьей мировой войне. Этого не произойдёт, но могло», — сказал республиканец.

При этом Трамп вновь обратился к тезису о том, что эскалацию украинского конфликта можно было предотвратить, однако она стала следствием ряда ошибочных решений, принятых, в частности, администрацией его предшественника Джо Байдена. Хозяин Белого дома заявил, что стремится урегулировать украинский кризис, чтобы «спасти души».

«Я делаю это не ради нас, между нами океан. Я делаю это, в том числе, чтобы помочь Европе. Они хотят, чтобы это закончилось, но они не в состоянии сделать это», — уверен президент США.

Ранее Трамп заявил, что Соединённым Штатам самим нужны ракеты Tomahawk. Он подчеркнул, что Вашингтон не может истощать собственные запасы поставками на Украину. Республиканец рассказал, что вопрос отправки Tomahawk киевскому режиму обсуждался во время его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 16 октября. По словам хозяина Белого дома, США располагают большим количеством таких ракет, однако они нужны самим Соединённым Штатам.