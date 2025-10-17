В пяти российских аэропортах ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

В ночь с 16 на 17 октября в пяти российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Согласно данным ФАВТ, в период с 23:29 по 0:57 по московскому времени план «Ковёр» ввели в аэропортах Саратова, Калуги, Самары, Краснодара и Ульяновска. Подчёркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей воздушных судов при перелётах.

Ранее Министерство обороны России проинформировало о том, что в период с 20:00 до 23:00 мск силы противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями нескольких областей. По данным ведомства, одиннадцать беспилотников были сбиты над территорией Курской области, по пять дронов — над территориями Воронежской и Брянской областей, ещё два БПЛА ликвидировали над территорией Крыма.