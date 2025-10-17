Итальянские газеты подали жалобу на Google из-за ИИ-обзора новостей

Федерация издателей газет Италии (FIEG) подала официальную жалобу в национальный телекоммуникационный регулятор, выражая обеспокоенность в связи с новой функцией Google под названием «Обзор от ИИ».

Итальянские медиа считают, что американская корпорация неправомерно использует их новостные материалы для автоматического создания сводок, что приводит к сокращению посещаемости сайтов изданий и, как следствие, к потере рекламных доходов.

В жалобе издатели утверждают, что действия Google противоречат принципам честного использования контента и негативно влияют на итальянскую медиаиндустрию в целом. В настоящее время жалоба находится на рассмотрении уполномоченного надзорного органа.

Ранее Верховный суд Южно-Африканской Республики (ЮАР) признал решение московского арбитража в пользу российской «дочки» Google по делу о банкротстве. Ордер на исполнение решения был опубликован и отправлен 1 октября шерифу. В рамках дела о банкротстве, конкурсный управляющий Валерий Таляровский в апреле 2024 года подал заявление об оспаривании выплаты дивидендов материнской компании Google International LLC. Это заявление было основано на пункте 2 статьи 61.2 закона о банкротстве, касающемся «вредоносных сделок».