Болтона официально обвинили в незаконной передаче секретной информации

Экс-советнику президента США Дональда Трампа по делам нацбезопасности Джону Болтону были предъявлены обвинения в незаконном распространении секретных данных. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в судебных органах.

Согласно информации источников, обвинения Болтону были выдвинуты большим жюри присяжных в штате Мэриленд. В CNN утверждают, что Болтон, предположительно, передавал строго конфиденциальную информацию своей жене и дочери по электронной почте.

В ответ на обвинения защита Болтона заявила, что уголовное дело против него не имеет под собой никаких оснований.

«Эти обвинения основаны на фрагментах личных дневников посла Болтона, которые он вёл на протяжении 45 лет своей карьеры. Записи не являются секретными и доступны только его ближайшим родственникам», — заявил адвокат Аббе Лоуэлла, слова которого приводит Fox News.

В сентябре американский Минюст обнародовал судебные документы, согласно которым ФБР провело обыск у Болтона и изъяло документы и электронные устройства в связи с подозрением в незаконном хранении секретных данных и неправомерной передаче информации, касающейся национальной обороны. Официальные представители исполнительной власти подтвердили проведение расследования, отметив, что оно началось несколько лет назад, но впоследствии команда Джо Байдена приостановила его по политическим причинам.