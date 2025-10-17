16 октября на Солнце зафиксировали пять вспышек предпоследнего класса мощности

Согласно информации Института прикладной геофизики, 16 октября на Солнце произошла новая вспышка класса М — предпоследнего в классификации мощности. Это была пятая подобная вспышка за день.

«16 октября в 22:16 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246(N23W66) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 32 минуты», — отмечается в сообщении.

Солнечные вспышки делятся на пять классов мощности: A, B, C, M и X. Самый слабый класс A0.0 соответствует излучению в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. Каждый следующий класс в 10 раз мощнее предыдущего. Мощные вспышки часто сопровождаются выбросами плазмы. Если такое облако долетает до Земли, оно может вызвать магнитную бурю.

Ранее индекс вспышечной активности Солнца достиг красного уровня впервые с июня. В среду, 15 октября, Солнце продемонстрировало беспрецедентную активность, достигнув красного уровня 8 по 10-балльной шкале вспышечной активности — самого высокого показателя с июня. Ожидается, что с пятницы по воскресенье возможны сильные магнитные бури и яркие полярные сияния.