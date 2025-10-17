Ещё семь российских аэропортов закрыли на приём и выпуск самолётов

В ночь с 16 на 17 октября в аэропортах Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи, Ярославля, Казани, Ижевска и Уфы ввели план «Ковёр». Об этом проинформировала пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

Также в Росавиации сообщили об отмене ограничений в воздушной гавани Саратова, которые действовали с 23:29 по московскому времени.

«Аэропорт Саратов («Гагарин»). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации. В ведомстве добавили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.

В данный момент временные ограничения на приём и выпуск самолётов действуют ещё в четырёх российских аэропортах. Согласно информации ФАВТ, в период с 0:21 по 0:57 план «Ковёр» объявили в воздушных гаванях Калуги, Самары, Краснодара и Ульяновска. Подчёркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей воздушных судов при перелётах.