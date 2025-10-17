Сектор Газа
17 октября, 01:55

В ООН прокомментировали гибель военкора РИА «Новости» Ивана Зуева

Стефан Дюжаррик. Обложка © UN Photo / Rick Bajornas

Гибель военного корреспондента Ивана Зуева — ещё один пример, какую цену платят журналисты. Об этом заявил предствитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в интервью РИА «Новости».

«Эта смерть — ещё один пример того, какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу», — заявил он.

Мирошник: Киевский режим понесёт ответственность за убийство военкора Зуева

Напомним, военный корреспондент РИА «Новости» Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате атаки беспилотника ВСУ. Кроме того, ранения получил военкор Юрий Войткевич. Ранее постпредство РФ при ЮНЕСКО распространили заявление с призывом к руководству организации осудить нападение на российских журналистов.

