В ООН прокомментировали гибель военкора РИА «Новости» Ивана Зуева

Гибель военного корреспондента Ивана Зуева — ещё один пример, какую цену платят журналисты. Об этом заявил предствитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в интервью РИА «Новости».

«Эта смерть — ещё один пример того, какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу», — заявил он.