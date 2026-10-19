18,5 млн зрителей и рекордная доля: Сериал «Спецы» о работе ФСБ возглавил телеэфир

Премьеру многосерийного боевика «Спецы» о работе Центра специального назначения ФСБ России на «Рен-ТВ» посмотрели 18,5 миллиона человек. По представленным телеканалом данным, проект занял первое место среди программ федерального телевидения в своём временном слоте в аудитории от 22 до 55 лет.

Первые восемь серий показали 18 октября. Доля проекта среди зрителей 22–55 лет достигла 13,3%, а первый эпизод собрал 17,2%. Последний показатель стал рекордным для отдельных серий сериалов, выходивших в прайм-тайме «Рен-ТВ».

В основу «Спецов» легли реальные операции российских спецслужб. Сериал рассказывает о работе бойцов Центра специального назначения ФСБ, в том числе о противодействии террористическим группировкам. Проект создавался при участии сотрудников и ветеранов спецподразделения.

Всего в сериале 16 эпизодов. Продолжение зрители увидят 25 октября — «Рен-ТВ» покажет оставшиеся восемь серий.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке актёров к съёмкам «Спецов». Исполнители главных ролей два месяца тренировались под руководством специалистов Центра специального назначения ФСБ. Они осваивали обращение с оружием, штурмовые манёвры, рукопашный бой и воздушно-десантную подготовку.