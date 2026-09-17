В Москве прошёл предпремьерный показ сериала «Спецы» о бойцах ФСБ

В Культурном центре ЦСН ФСБ России состоялся предпремьерный показ 16-серийного художественного фильма «Спецы». Проект кинокомпании «Триикс Медиа» снят по заказу «Рен-ТВ».

Режиссёром сериала стал Андрей Черняев, продюсерами — Александр Тюлин, Игорь Юрченко и Елена Кириллова. Картина выполнена в жанре боевика и рассказывает о работе сотрудников Центра специального назначения ФСБ России.

В центре сюжета — выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища, который попадает в элитную группу спецназа. Героям предстоит выполнять опасные задания, включая операцию по ликвидации эмиссара террористической организации на Северном Кавказе.

Актёры два месяца проходили специальную подготовку, осваивали оружие, штурмовые манёвры, рукопашный бой и воздушно-десантные навыки. © Предоставлено Life.ru

Создатели сериала заявили, что в нём восстановлены эпизоды закрытых спецопераций, а также показаны события, связанные с Северным Кавказом, Крымом и специальной военной операцией. Съёмки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Ингушетии, Крыму и Ставропольском крае.

Консультантами проекта выступили действующие сотрудники и ветераны ЦСН ФСБ России. Актёры Дмитрий Пчела, Валерий Бадмацыренов, Владимир Пронин, Дмитрий Донской, Илья Акинтьев, Михаил Овчинников и другие исполнители главных ролей два месяца проходили специальную подготовку.

На базе Центра они обучались обращению с оружием, штурмовым манёврам, рукопашному бою, передвижению в двойках, альпинистской и воздушно-десантной подготовке. В сериале использовали экипировку и вооружение действующих спецподразделений, а отдельные сюжетные линии посвящены личным драмам бойцов.

Официальным саундтреком к «Спецам» стала песня «Жизнь и смерть» группы «Потомучто». Композиция, по замыслу авторов, отражает внутреннее состояние людей, для которых эти понятия связаны с профессиональной службой.

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