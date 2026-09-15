«Элистинское чудо»: В Калмыкии сняли фильм о явлении Христа в 1946 году

Документальный фильм «Элистинское чудо» о явлении Христа верующим в Элисте в 1946 году представили в столице Калмыкии. Премьерный показ картины телеканала «Спас» состоялся в кинотеатре «Октябрь» в рамках празднования 80-летия события, сообщили организаторы торжеств.

Согласно церковным свидетельствам, 11 сентября 1946 года во время Божественной литургии в Крестовоздвиженской церкви Элисты священник и прихожане увидели Иисуса Христа в лучах света и священническом облачении. Очевидцами события называют 26 человек.

В память об этом впоследствии была написана икона «Явление Господа Иисуса Христа молящимся во граде Элисте». Образ доставили в город в 1947 году, сейчас он почитается православными верующими Калмыкии.

При создании фильма съёмочная группа изучала архивные материалы, беседовала с потомками свидетелей и работала в Крестовоздвиженском храме. После показа в Элисте всероссийская премьера картины состоялась на телеканале «Спас».

Юбилейные мероприятия прошли 9–10 сентября. В программу вошли богослужения, крестный ход, памятные и культурные события, а также дискуссии о паломничестве и межконфессиональном взаимодействии. Торжества включены в программу Года единства народов России.

Ранее Life.ru подробно рассказывал об истории «Элистинского чуда» и свидетельствах 26 прихожан. В материале также собрана история почитаемой иконы, написанной в память о событии, и объясняется, почему церковное празднование приходится на 10 сентября, хотя само явление относят к 11 сентября 1946 года. В 2026-м исполнилось 80 лет со дня события.