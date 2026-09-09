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Опубликовано 9 сентября, 11:58

«Точно предсказывал»: Внук свидетеля явления Христа в Элисте рассказал о его даре

Свидетель явления Христа в Элисте предсказывал судьбы людей во время войны

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Семён Бондаренко, которого называют одним из свидетелей явления Христа в Элисте в 1946 году, обладал даром предвидения. Об этом рассказал его внук Николай Бондаренко.

«К нему люди приходили, спрашивали, кто вернётся с фронта, кто не вернётся. И он точно предсказывал», — рассказал Бондаренко РИА «Новости».

По его словам, однажды Семён Бондаренко почувствовал неладное после того, как в доме лопнула перекладина. Он предположил, что с его старшим сыном Григорием случилась беда, а спустя два дня семье принесли похоронку.

Как рассказал внук, 11 сентября 1946 года Семён Бондаренко присутствовал на богослужении в Крестовоздвиженской церкви и стал свидетелем явления Христа в священническом облачении в лучах света.

После этого мужчина отправился в Ставрополь, где, по его словам, была написана икона, связанная с произошедшим. Николай Бондаренко добавил, что его дед был глубоко верующим человеком.

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Дарья Денисова
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