«Точно предсказывал»: Внук свидетеля явления Христа в Элисте рассказал о его даре
Свидетель явления Христа в Элисте предсказывал судьбы людей во время войны
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Семён Бондаренко, которого называют одним из свидетелей явления Христа в Элисте в 1946 году, обладал даром предвидения. Об этом рассказал его внук Николай Бондаренко.
«К нему люди приходили, спрашивали, кто вернётся с фронта, кто не вернётся. И он точно предсказывал», — рассказал Бондаренко РИА «Новости».
По его словам, однажды Семён Бондаренко почувствовал неладное после того, как в доме лопнула перекладина. Он предположил, что с его старшим сыном Григорием случилась беда, а спустя два дня семье принесли похоронку.
Как рассказал внук, 11 сентября 1946 года Семён Бондаренко присутствовал на богослужении в Крестовоздвиженской церкви и стал свидетелем явления Христа в священническом облачении в лучах света.
После этого мужчина отправился в Ставрополь, где, по его словам, была написана икона, связанная с произошедшим. Николай Бондаренко добавил, что его дед был глубоко верующим человеком.
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