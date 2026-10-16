Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 октября, 16:04

18-летний форвард ЦСКА Иван Тарасенко побил рекорд МФЛ по голам за сезон

Иван Тарасенко. Обложка © Telegram / РФС. Молодёжная лига

Иван Тарасенко. Обложка © Telegram / РФС. Молодёжная лига

Нападающий московского ЦСКА Иван Тарасенко установил новый рекорд Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) по количеству голов за один сезон. В матче 26-го тура против «Чертаново» 18-летний форвард отличился уже на пятой минуте и довёл число своих мячей в чемпионате до 23. Об этом сообщается в телеграм-канале лиги.

Предыдущий рекорд составлял 22 гола и держался с 2008 года. Его установил Оганес Гоарян. ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице МФЛ. За пять туров до завершения чемпионата армейцы набрали 59 очков.

Женская сборная России по футболу разгромила Индию со счётом 4:0
Женская сборная России по футболу разгромила Индию со счётом 4:0

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин хотел бы провести товарищеские матчи с Испанией, Аргентиной и Францией. Желаемых соперников наставник национальной команды назвал в беседе с журналистами.

Больше новостей российского и мирового спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Футбол
  • рфс
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar