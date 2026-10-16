18-летний форвард ЦСКА Иван Тарасенко побил рекорд МФЛ по голам за сезон

Нападающий московского ЦСКА Иван Тарасенко установил новый рекорд Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) по количеству голов за один сезон. В матче 26-го тура против «Чертаново» 18-летний форвард отличился уже на пятой минуте и довёл число своих мячей в чемпионате до 23. Об этом сообщается в телеграм-канале лиги.

Предыдущий рекорд составлял 22 гола и держался с 2008 года. Его установил Оганес Гоарян. ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице МФЛ. За пять туров до завершения чемпионата армейцы набрали 59 очков.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин хотел бы провести товарищеские матчи с Испанией, Аргентиной и Францией. Желаемых соперников наставник национальной команды назвал в беседе с журналистами.