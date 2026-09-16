18-летний геймер из Балакова попал в реанимацию после банки энергетика

В Балакове 18-летний любитель компьютерных игр оказался в реанимации после регулярного употребления энергетиков. У юноши выявили острый тубулоинтерстициальный нефрит токсического генеза, рассказали в городской клинической больнице.

Молодой человек ночами играл с друзьями и пил одну банку энергетика за другой. Из-за такого режима у него нарушился сон, а однажды утром после очередной банки энергетика он внезапно упал дома и оказался в состоянии оглушения. Пациента сначала доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии, затем перевели в нефрологию. Анализы показали нарастание азотемии, а уровень креатинина достиг 342 мкмоль/л.

Лечение продолжалось 12 дней. После выписки врачи запретили юноше энергетики, сильногазированные напитки, жирную и жареную пищу, а также продукты с избытком вкусовых добавок.

«Энергетики не дают энергию. Они лишь маскируют усталость», — предупредили медики.

Ранее Life.ru рассказывал, чем регулярное употребление энергетиков грозит сердцу и сосудам. Врачи предупреждали, что кофеин и другие стимуляторы могут вызывать тахикардию, скачки давления, тревожность и бессонницу.