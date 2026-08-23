Геймер нашёл способ скачивать игры на российские аккаунты PlayStation

Российскому геймеру удалось скачать дополнение для игры Atomic Heart на аккаунт PlayStation, хотя официально такая возможность для пользователей из РФ заблокирована. Об этом сообщает SHOT.

Изначально дополнение Blood on Crystal было недоступно для скачивания в России — при покупке полного издания игроки получали все дополнения, кроме этого, так как оно вышло позже. Владелец приставки решил обратиться в поддержку PlayStation и выяснил, что у компании до сих пор работают русскоязычные сотрудники, готовые помогать российским пользователям.

После двух месяцев переписки представители PlayStation вручную добавили дополнение на российский аккаунт геймера без каких-либо посредников из-за рубежа. При этом компания неоднократно заявляла, что подобные операции для игроков из России невозможны.

Ранее Life.ru рассказывал, что Sony с января 2028 года полностью прекратит производство физических дисков для новых игр на своих консолях. Причиной стал стремительный рост цифровых продаж — игроки всё чаще предпочитают скачивать новинки напрямую из сети. Новое правило затронет все будущие проекты, а игры, запланированные к выходу в 2026–2027 годах, продолжат выходить на физических носителях.