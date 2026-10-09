18-летний киллер «казнил» звёздного пластического хирурга прямо в клинике Марбельи

В испанской Марбелье задержали 18-летнего гражданина Швеции по подозрению в убийстве известного пластического хирурга Александра Аслани. 57-летнего врача застрелили прямо в его клинике Cirumed, где в момент нападения находились сотрудники и пациенты, сообщает Daily Mail.

По данным следствия, вооружённый человек в маске вошёл в здание, разыскал Аслани и несколько раз выстрелил ему в голову. Нападавший скрылся на мотоцикле, однако уже на следующий день полиция сообщила о задержании предполагаемого стрелка. Расследование продолжается в закрытом режиме.

Испанские правоохранители предварительно исключили связь преступления с организованной преступностью. Одной из основных версий называют месть со стороны недовольного клиента, однако официально мотив убийства пока не установлен.

По данным издания SUR, незадолго до нападения одна из клиенток клиники потребовала вернуть деньги за результат косметической процедуры и якобы направляла угрозы. За неделю до убийства её партнёр также приходил в клинику с претензиями. Следствие проверяет, мог ли конфликт быть связан с заказным убийством.

Аслани считался одним из известных пластических хирургов Коста-дель-Соль и специализировался в том числе на операциях по увеличению ягодиц. За годы практики он провёл более 15 тысяч операций, а его клинику посещали пациенты из десятков стран.

Ранее в Испании киллер на мотоцикле застрелил экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова у школы. Life.ru рассказывал подробности убийства.