18-летний лихач на Mercedes без прав снёс остановку с людьми, когда удирал от полиции, погиб человек

В Ярославле водитель иномарки сбил группу людей и врезался в остановочный комплекс. Один пешеход погиб, ещё двое доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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Авария произошла около 08:18 мск у дома 1 по Тутаевскому шоссе. Погиб мужчина-пешеход 1985 года рождения.

По данным ведомства, утром на проспекте Октября наряд ДПС выявил автомобиль Mercedes, водитель которого не подчинился требованию об остановке и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения. Полицейские начали преследование.

18-летнего водителя, не имевшего права управления транспортным средством, задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне Life.ru рассказывал, как в Москве 62-летний Игорь Марзан, отец заместителя представителя Омской области при Правительстве РФ, ночью протаранил элитный Porsche стоимостью 40 миллионов рублей и скрылся. Мужчина ехал на белом Ford Explorer и врезался в новый немецкий спорткар, пробег которого не достигал и тысячи километров. После столкновения водитель внедорожника не остановился и покинул место происшествия, оставив лишь госномера своей машины.