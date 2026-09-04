Отец омского чиновника Марзан разбил Porsche за 40 млн рублей и скрылся в Москве

В Москве отец заместителя представителя Омской области при Правительстве РФ устроил ДТП с участием элитного Porsche стоимостью 40 млн рублей и скрылся с места аварии. Инцидент произошёл ночью, сообщает SHOT.

Отец омского чиновника разбил Porsche за 40 млн и скрылся в Москве. Видео © SHOT

Игорь Марзан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igormarzan

Автомобиль Игоря Марзана. Фото © SHOT

62-летний Игорь Марзан ехал на белом внедорожнике Ford Explorer и протаранил новенький немецкий спорткар, пробег которого, как считает автор видео, составлял менее 1000 км. После удара водитель Ford не остановился и уехал, оставив на месте ДТП только государственные номера своего автомобиля.

Игорь Марзан с сыном Алексеем — заместителем представителя Омской области при Правительстве РФ. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igormarzan

У Porsche в салоне сработали подушки безопасности, повреждены бампер и водительская дверь. Позже на место аварии прибыл сын нарушителя — Алексей Марзан, который дал пояснения полиции и пообещал полностью возместить ущерб владельцу спорткара.

На автомобиле Ford Explorer, принадлежащем отцу чиновника, числилось 57 штрафов за нарушения ПДД, включая превышение скорости и разговоры по телефону за рулём. Все штрафы были оплачены. Сам Игорь Марзан отказался комментировать произошедшее.

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