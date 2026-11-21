В Иркутской области полиция и волонтёры ведут поиски 18-летнего Виталия Костромина из Нижнеудинска. Его отец обратился к правоохранителям с заявлением о пропаже 9 ноября. Но на протяжении более чем недели никаких новостей о молодом человеке нет.

Полиция сообщает, что вечером 6 ноября Виталий ушёл из дома и не вернулся. По предварительной информации, его видели в общежитии на улице Масловского на следующий день. Сейчас его местонахождение неизвестно.

В ориентировке полиции указаны рост 160–165 сантиметров, худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы и карие глаза. Молодой человек был одет в чёрную одежду. Информацию о местонахождении Костромина просят сообщать в дежурную часть ОМВД России по Нижнеудинскому району по телефонам: 02, 7-18-67 и 7-24-39.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивают 17-летнюю школьницу, которая исчезла после общения с женатым мигрантом из Туркменистана. Незадолго до пропажи девушка кардинально сменила имидж: начала собирать волосы, перешла на темную одежду и перестала пользоваться косметикой.