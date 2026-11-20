Спустя 25 лет следователи вышли на след предполагаемых убийц женщины, тело которой обнаружили в реке Сусуя на Сахалине. Установить личности двух фигурантов удалось благодаря свидетелям, найденным спустя годы. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

На Сахалине спустя 25 лет нашли обвиняемых в убийстве женщины. Видео © Telegram / Следком

Преступление произошло ещё в октябре 2001 года. Тогда в русле реки обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Несмотря на проведённое расследование, установить причастных к расправе по горячим следам не получилось.

Спустя четверть века сотрудники СК вернулись к материалам дела и смогли разыскать свидетелей убийства. Полученная информация помогла установить двух предполагаемых участников преступления. Ими оказались жители Сахалинской и Амурской областей.

Важной находкой стало и орудие убийства, которое криминалисты обнаружили в русле той же реки. Обоим мужчинам предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас они находятся под стражей.

Ранее Life.ru рассказывал о другом загадочном деле на Сахалине — исчезновении Марины Смирновой в 1997 году. Спустя почти 30 лет следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обращения дочери пропавшей. Женщина подозревает, что к исчезновению матери мог быть причастен её отец. Во время новой проверки в бывшем семейном доме обнаружили подозрительный участок под бетонным полом, однако установить судьбу пропавшей пока не удалось.

Похожее преступление прошлых лет раскрыли в октябре в Санкт-Петербурге. Там спустя 23 года установили предполагаемых участников убийства иностранца, тело которого нашли на берегу Финского залива в 2003 году. Одного подозреваемого задержали, другой уже отбывает пожизненный срок за иное преступление, третьего объявили в розыск, а предполагаемый организатор погиб ещё в 2006 году.