В Челябинске спустя более 15 лет арестовали мужчину по обвинению в убийстве 18-летней девушки. Выйти на предполагаемого преступника следователям помогли показания свидетелей, сведения о телефонных звонках и опровергнутое алиби. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В Челябинске мужчину арестовали за убийство девушки спустя 15 лет. Видео © Telegram / Челябинский Следком

Трагедия произошла 29 мая 2011 года. Утром возле одного из домов на улице Дружбы прохожий обнаружил девушку без сознания и с многочисленными травмами. Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти её врачам не удалось.

Следователи установили, что накануне девушка отмечала день рождения в компании друзей, после чего отправилась домой. Позднее один из участников вечеринки рассказал, что видел, как их 26-летний знакомый выходил из квартиры вслед за уходом именинницы. Другой свидетель сообщил, что мужчина впоследствии вернулся с телефоном погибшей.

Кроме того, выяснилось, что после ухода девушки фигурант совершал звонки на её номер. При этом участники вечеринки первоначально отрицали причастность к преступлению и ссылались на алиби. Один из них утверждал, что вообще не покидал квартиру и лёг спать. Следователям удалось опровергнуть эту версию.

В результате мужчине предъявили обвинение в убийстве, сопряжённом с разбоем. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.