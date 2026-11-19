Житель Екатеринбурга Андрей Шевнин получил 14 лет колонии строгого режима за убийство двух 13-летних школьниц, совершённое ещё в 1994 году. Ленинский районный суд также обязал осуждённого выплатить по два миллиона рублей родственникам каждой погибшей девочки. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

Как установил суд, в октябре 1994 года Шевнин вместе с сообщником изнасиловал и убил 13-летнюю девочку. Опасаясь разоблачения, мужчины решили избавиться и от её подруги, которая видела, как школьница садилась к ним в автомобиль.

Вторую девочку злоумышленники заманили в квартиру, где также подвергли сексуальному насилию и убили. После преступления тела обеих школьниц вывезли в лес и сожгли, пытаясь скрыть следы расправы.

Шевнина признали виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах по статье 102 УК РСФСР. От наказания по двум эпизодам изнасилования мужчину освободили из-за истечения сроков давности. Гражданские иски потерпевших суд удовлетворил частично.

Сам Шевнин на протяжении разбирательства отрицал причастность к преступлению и просил его оправдать. Ещё одним фигурантом дела был Василий Кузнецов, которого обвиняли в пособничестве убийству. Однако в октябре 2026 года производство в отношении него прекратили после получения сведений о его гибели.

«Роль оперуполномоченных полиции трудно переоценить. Сыщики проделали огромный комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Брали одного из подозреваемых по месту жительства, а второго — в момент, когда он дышал свежим воздухом на улице», — рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По словам представителя МВД, во время спецоперации второй подозреваемый попытался показать себя «уральским Рэмбо». Однако сотрудники подразделения госзащиты регионального главка полиции при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии пресекли его действия. Расследование сопровождалось и другими задержаниями. Как сообщил Горелых, полицейские задержали двух адвокатов и бывшего сотрудника одного из спецподразделений Свердловской области по делу о посредничестве во взятке и подкупе свидетеля.

Ранее Life.ru рассказывал о завершении расследования этого преступления. Спустя три десятилетия следователям удалось установить участников расправы и довести дело до суда. 11 ноября прокуратура потребовала для Шевнина 25 лет колонии строгого режима. На момент совершения преступления ему было 18 лет. В последние годы мужчина занимался предпринимательством.