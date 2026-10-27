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Опубликовано 27 октября, 10:26

Спустя 23 года раскрыта тайна убийства иностранца на берегу Финского залива

В Петербурге спустя 23 года задержали подозреваемого по делу об убийстве 2003 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге спустя 23 года установили предполагаемых участников жестокой расправы над 27-летним приезжим. Одного из фигурантов задержали, другой уже отбывает пожизненный срок, третий находится в розыске, а предполагаемый организатор погиб ещё в 2006 году. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

История началась осенью 2003 года, когда на берегу Финского залива напротив Морской набережной обнаружили тело иностранца. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала тяжёлая открытая черепно-мозговая травма после избиения. Тогда расследование не позволило установить виновных.

Спустя годы оперативники вышли на след преступной группы из четырёх человек. Её предполагаемого руководителя установили ещё в 2006-м, однако во время задержания мужчина оказал вооружённое сопротивление и был убит сотрудниками правоохранительных органов.

Новый прорыв произошёл 22 октября 2026 года. Полицейские задержали 45-летнего подозреваемого в квартире на Юнтоловском проспекте. Суд отправил мужчину под стражу.

Выяснилось также, что ещё один предполагаемый соучастник, которому сейчас 41 год, уже приговорён к пожизненному заключению за другое тяжкое преступление и содержится в колонии Хабаровского края. Четвёртого фигуранта, 42-летнего мужчину, объявили в федеральный розыск.

Следователи переквалифицировали дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Работа по установлению всех обстоятельств расправы продолжается.

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Владимир Озеров
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