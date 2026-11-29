В Пакистане застрелили 18-летнюю девушку и её мужа после того, как супруги обратились в полицию с заявлением о групповом изнасиловании. Одним из подозреваемых в двойном убийстве оказался мужчина, ранее освобождённый судом под залог, сообщает Daily Pakistan.

Преступление произошло в округе Чарсадда. По данным правоохранителей, 11 сентября четверо мужчин изнасиловали 18-летнюю Лайлу Нур, угрожая ей оружием. После обращения девушки в полицию троих фигурантов дела задержали.

Позднее одного из подозреваемых, мужчину по имени Таймур, выпустили под залог. По версии следствия, после освобождения он вместе с тремя сообщниками расправился с девушкой и её супругом Харисом Ханом. Все четверо подозреваемых скрылись.

С заявлением об убийстве в полицию обратился отец погибшего мужчины. Правоохранители возбудили уголовное дело и сформировали специальные оперативные группы для розыска подозреваемых.