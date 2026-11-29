18-летнюю девушку и её мужа убили за жалобу в полицию на групповое изнасилование
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В Пакистане застрелили 18-летнюю девушку и её мужа после того, как супруги обратились в полицию с заявлением о групповом изнасиловании. Одним из подозреваемых в двойном убийстве оказался мужчина, ранее освобождённый судом под залог, сообщает Daily Pakistan.
Преступление произошло в округе Чарсадда. По данным правоохранителей, 11 сентября четверо мужчин изнасиловали 18-летнюю Лайлу Нур, угрожая ей оружием. После обращения девушки в полицию троих фигурантов дела задержали.
Позднее одного из подозреваемых, мужчину по имени Таймур, выпустили под залог. По версии следствия, после освобождения он вместе с тремя сообщниками расправился с девушкой и её супругом Харисом Ханом. Все четверо подозреваемых скрылись.
С заявлением об убийстве в полицию обратился отец погибшего мужчины. Правоохранители возбудили уголовное дело и сформировали специальные оперативные группы для розыска подозреваемых.
Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге бывший сожитель убил девушку, неоднократно жаловавшуюся на него в полицию. Женщина обращалась к правоохранителям из-за побоев и угроз расправой. Мужчина напал на неё возле кризисного центра помощи жертвам домашнего насилия.