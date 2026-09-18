18 ограничений: какие функции не будут работать на iPhone 18 Pro Max в России

Владельцы iPhone 18 Pro Max в России столкнутся как минимум с 18 ограничениями, связанными с недоступностью ряда функций и сервисов Apple. Об этом сообщили «Известия», протестировавшие новый смартфон.

Продажи iPhone 18 Pro Max стартовали 18 сентября более чем в 65 странах. В этот же день первые устройства начали получать российские покупатели, оформившие предзаказы у отечественных ретейлеров.

Большая часть ограничений связана с Apple Intelligence. Российским пользователям недоступны или работают не полностью функции искусственного интеллекта Apple: персонализированная Siri, интеграция с ChatGPT, инструменты для работы с текстом Writing Tools, создание эмодзи Genmoji и генерация изображений через Image Playground.

Также владельцы смартфонов не смогут использовать часть возможностей камеры и обработки фото. Среди них — Visual Intelligence, расширенный поиск по снимкам и функция Clean Up для удаления объектов с изображений.

Ограничения затронут и перевод: функция Live Translation не поддерживает русский язык для мгновенного перевода сообщений, звонков и аудио через AirPods.

Кроме того, в России остаются недоступными привычные способы оплаты покупок в экосистеме Apple. Пользователи не смогут оплачивать банковскими картами и через счета операторов покупки в App Store, подписки Apple Music, iCloud+, Apple TV+, Arcade и другие сервисы. Ещё одним ограничением остаётся отсутствие поддержки 5G. При этом сети пятого поколения уже начали работать в ряде российских городов, а Минцифры сообщало о переговорах с Apple по вопросу активации технологии.

Часть функций можно включить после смены региона устройства и перехода на английский язык интерфейса. Однако поддержка русского языка для ряда возможностей Apple Intelligence пока не появилась.

Ранее Life.ru рассказывал, сколько iPhone 18 Pro и Pro Max могут стоить в России. Тогда минимальную стоимость iPhone 18 Pro оценивали примерно в 147 тысяч рублей, а Pro Max — от 157 тысяч. Цена гаджета зависит от объёма памяти, продавца и логистики, однако первые единичные аппараты традиционно получают существенную наценку из-за ажиотажа.