18 протоколов и стрельба по колёсам: Пьяный бесправник устроил погоню и сбежал в лес под Брянском

В Брянской области погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой по колёсам, побегом в лес и сразу 18 административными протоколами. Молодой человек без водительских прав пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции на автомобиле ВАЗ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Брянской области полицейские открыли огонь по колёсам машины с пьяным водителем. Видео © Telegram / Ирина Волк

Инцидент произошёл в городе Унече. Инспекторы ДПС потребовали от водителя остановиться, однако тот проигнорировал полицейских и попытался уехать. Во время преследования автомобилист неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу для окружающих.

Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось применить табельное оружие. Сначала инспектор произвёл предупредительный выстрел вверх, а затем несколько раз выстрелил по колёсам автомобиля. В результате машина остановилась на просёлочной дороге. Однако водитель решил не сдаваться и бросился бежать в лес. Двух его пассажиров сотрудники полиции доставили в отдел, а самого беглеца вскоре разыскали и задержали.

При проверке выяснилось, что молодой человек находился за рулём в состоянии опьянения. Кроме того, права управления транспортными средствами у него не было. Это подтвердили результаты освидетельствования и проверки документов.

В итоге на нарушителя составили 18 административных протоколов по различным статьям КоАП РФ. Автомобиль отправили на специализированную стоянку.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей погоне за нетрезвым водителем в Ленинградской области. В Гатчине автомобилист на Skoda Octavia проигнорировал требования инспекторов ДПС остановиться и попытался скрыться. Полицейским пришлось применить оружие, чтобы прекратить опасное преследование.