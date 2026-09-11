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Регион
Опубликовано 11 сентября, 12:55

В Ленобласти полиция открыла огонь по колёсам, чтобы остановить пьяного лихача

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сотрудники ДПС в Гатчине были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя, который устроил опасную погоню и игнорировал все требования. Ранним утром инспекторы заметили автомобиль Skoda Octavia, водитель которого проигнорировал световые и звуковые сигналы и только прибавил скорость. К преследованию нарушителя вскоре присоединились другие экипажи ГИБДД.

Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Лихач свернул на трассу Гатчина — Ополье, где его манёвры начали создавать реальную угрозу для окружающих. На шестом километре дороги после многократных безуспешных требований остановиться полицейские открыли огонь по колёсам. 38-летнего мужчину задержали. При осмотре у него выявили явные признаки опьянения.

Выяснилось, что нарушитель уже знаком правоохранителям: ранее он привлекался к ответственности за неповиновение сотруднику полиции и уклонение от наказания. Сейчас в отношении задержанного проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела сразу по нескольким статьям, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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