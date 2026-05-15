Безумный дрифт на папиной тачке: Подросток без прав попал в погоню со стрельбой в Ленобласти

В Тихвинском районе Ленинградской области полицейский патруль открыл стрельбу по машине, за рулём которой оказался 16-летний подросток без прав. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В Ленобласти на видео попало, как подросток попал под обстрел на угнанном авто.

Всё началось с того, что ночью в деревне Горка инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Daewoo Nexia для проверки документов. Водитель проигнорировал требование, резко нажал на газ и помчался прочь. Полицейские включили сирену, маячки и громкоговоритель, но нарушитель даже не думал останавливаться — он носился по дорогам, создавая угрозу для окружающих.

Тогда сотрудники ГАИ сделали два предупредительных выстрела в воздух, а затем начали прицельно бить по колёсам. Повреждённая иномарка вскоре припарковалась у одного из домов в деревне Кривой Наволок. Из салона выскочил парень и попытался убежать, но его быстро догнали.

Беглецом оказался 16-летний студент местного техникума. Он признался, что взял отцовскую машину без спроса, чтобы просто покататься с приятелем. Прав у него, разумеется, нет. Подростка доставили в отдел и вызвали родителей.

«В отношении юного гонщика составлены административные протоколы по трём статьям КоАП РФ, а транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Кроме того, решается вопрос о привлечении законных представителей подростка к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию сына», — говорится в сообщении.

