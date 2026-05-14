Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 18:42

Студент управлял «Инфинити», сбившим людей на остановке в Москве

Автомобиль Infiniti G37, сбивший трёх женщин на Проспекте Мира в Москве, управлялся 21-летним студентом Павлом П. Сама машина принадлежит его 52-летнему отцу, пишет телеграм-канал SHOT.

За рулём Infiniti, сбившего трёх женщин в Москве, оказался 21-летний студент. Видео © SHOT

Виновник аварии не пытался скрыться с места происшествия и сейчас даёт показания полицейским. Выяснилось, что это уже четвёртое по счёту ДТП с участием данного автомобиля. Последняя авария произошла в сентябре прошлого года — тогда «Инфинити» столкнулся с Geely, но никто серьёзно не пострадал. Данные о состоянии сбитых женщин на данный момент уточняются.

В центре Петербурга пьяный подросток на Porsche влетел в ограду Летнего сада
В центре Петербурга пьяный подросток на Porsche влетел в ограду Летнего сада

Напомним, в ДТП на проспекте Мира в Москве автомобиль «Инфинити» влетел в остановку общественного транспорта, где стояли люди. Видеорегистратор зафиксировал аварию, сейчас с виновником работают правоохранители. В результате происшествия у одного пострадавшего врачи диагностировали сильный ушиб грудной клетки, ещё у двух человек — переломы ног. Из-за аварии движение по проспекту Мира было перекрыто по двум полосам. Автоинспекторы выясняют причины инциденты.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar