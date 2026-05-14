Появилось видео с наездом «Инфинити» на остановку с людьми в Москве
Видеорегистратор зафиксировал аварию с участием иномарки на проспекте Мира в Москве. Автомобиль «Инфинити» влетел в остановку общественного транспорта, на которой стояли люди. С виновником работают правоохранители.
Иномарка въехала в остановку с людьми в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Сотрудники скорой помощи прибыли на место происшествия. Медики оказали помощь пострадавшим. Движение по проспекту Мира перекрывали по двум полосам из-за аварии.
Напомним, в результате ДТП у одного пострадавшего врачи диагностировали сильный ушиб грудной клетки. Ещё у двух человек зафиксировали переломы ног. Автоинспекторы выясняют причины аварии. Специалисты изучают запись с видеорегистратора и опрашивают свидетелей происшествия.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © SHOT