Не получилось, не фартануло: Питбайкер «спрятался» от погони в машине инспектора ГИБДД

В Новокузнецке 17-летний питбайкер попытался скрыться от полицейской погони в случайном автомобиле, но за рулём оказался инспектор ГИБДД, находившийся в отпуске. О курьёзном задержании рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео © Telegram/Ирина Волк

Всё началось с массового заезда несовершеннолетних гонщиков по городским улицам. Когда полиция приступила к задержанию нарушителей, один из подростков бросил питбайк на парковке торгового центра и решил спасаться бегством. Заметив проезжавшую машину, парень бросился к ней и попросил водителя спрятать его от правоохранителей.

Мужчина согласился и разрешил беглецу забраться в салон. Однако, когда он включил освещение, подросток заметил на заднем сиденье форменную полицейскую фуражку. В этот момент юноша понял, что выбрал крайне неудачное укрытие.

«Я включил свет, он увидел на заднем сидении фуражку… И… Он очень был расстроен…» — рассказал инспектор.

Выяснилось, что автомобилист служит в Госавтоинспекции Новокузнецка, но в тот вечер был не при исполнении и ехал по личным делам. Он сразу связался с коллегами, которые вскоре прибыли за незадачливым беглецом.

Сам подросток признался, что специально приехал в Новокузнецк ради участия в гонках. В результате на него составили 13 административных протоколов, а питбайк отправили на спецстоянку. Мать несовершеннолетнего также привлекли к ответственности, информацию о случившемся передали в подразделение по делам несовершеннолетних.

Остальных участников массового заезда полицейские тоже установили и привлекли к административной ответственности за нарушения ПДД.

Ранее Life.ru сообщал о задержании 16-летнего питбайкера после смертельного ДТП в Башкирии. Подросток, не имевший водительских прав, сбил троих пешеходов и скрылся с места происшествия. В результате 14-летний мальчик погиб, ещё двое 17-летних пострадавших оказались в больнице. Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, родители купили юному гонщику мини-мотоцикл годом ранее. Правоохранители установили его личность в ходе оперативно-разыскных мероприятий и задержали. Обстоятельства трагедии стали предметом разбирательства.