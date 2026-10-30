180 лет традиций, опыта и инноваций: Как изменилась медицина в Сеченовском Университете
Кафедра госпитальной терапии Сеченовского Университета отметила 180-летие
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Кафедра госпитальной терапии № 1 Сеченовского Университета отметила 180-летие. За почти два столетия здесь сформировалась школа врачей, которая объединяет традиции отечественной медицины с современными технологиями. Сегодня одним из ключевых направлений развития становится профилактика заболеваний и сохранение здоровья человека.
Первым заведующим кафедрой был Иосиф Варвинский. Именно он разработал программу обучения, основанную на принципах госпитализма Николая Пирогова. В центре этого подхода находился не отдельный диагноз, а пациент с его индивидуальными особенностями. Такой принцип сохраняется и сегодня. На кафедре работают специалисты разных направлений: терапевты, кардиологи, пульмонологи, ревматологи, гастроэнтерологи и гематологи. Их совместная работа позволяет комплексно подходить к диагностике и лечению заболеваний.
При этом современная медицина постепенно выходит за рамки помощи уже заболевшим людям. В Сеченовском Университете создан Институт превентивной медицины, а в России появилась новая специальность — врач здорового долголетия.
«Поэтому уже сейчас необходимо воспитывать поколение врачей, которые умеют работать со здоровым человеком. Ведь до настоящего момента вся медицинская система была сконцентрирована на больном», — сказал академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии №1 Сеченовского Университета, президент общества специалистов по сердечной недостаточности Юрий Беленков.
По его мнению, речь идёт не просто о появлении новых направлений подготовки специалистов, а о существенном изменении самой концепции медицинской помощи.
«Сегодня фактически меняется концепция медицины, и помимо того, что это вызов для врачей, это определённый исторический момент, и мы — его очевидцы», — сказал Беленков.
Важную роль в развитии госпитальной терапии также играют цифровизация и искусственный интеллект. Новые технологии становятся частью обсуждения будущего медицинского образования и клинической практики.
Ранее Life.ru сообщал, что центры медицины здорового долголетия планируют открыть во всех регионах России с 2027 года. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, 2026 год станет переходным периодом для подготовки к запуску новой системы. Центры займутся внедрением современных медицинских технологий, научными исследованиями и подготовкой специалистов.