180 лет традиций, опыта и инноваций: Как изменилась медицина в Сеченовском Университете

Кафедра госпитальной терапии № 1 Сеченовского Университета отметила 180-летие. За почти два столетия здесь сформировалась школа врачей, которая объединяет традиции отечественной медицины с современными технологиями. Сегодня одним из ключевых направлений развития становится профилактика заболеваний и сохранение здоровья человека.

Первым заведующим кафедрой был Иосиф Варвинский. Именно он разработал программу обучения, основанную на принципах госпитализма Николая Пирогова. В центре этого подхода находился не отдельный диагноз, а пациент с его индивидуальными особенностями. Такой принцип сохраняется и сегодня. На кафедре работают специалисты разных направлений: терапевты, кардиологи, пульмонологи, ревматологи, гастроэнтерологи и гематологи. Их совместная работа позволяет комплексно подходить к диагностике и лечению заболеваний.

При этом современная медицина постепенно выходит за рамки помощи уже заболевшим людям. В Сеченовском Университете создан Институт превентивной медицины, а в России появилась новая специальность — врач здорового долголетия.

«Поэтому уже сейчас необходимо воспитывать поколение врачей, которые умеют работать со здоровым человеком. Ведь до настоящего момента вся медицинская система была сконцентрирована на больном», — сказал академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии №1 Сеченовского Университета, президент общества специалистов по сердечной недостаточности Юрий Беленков.

По его мнению, речь идёт не просто о появлении новых направлений подготовки специалистов, а о существенном изменении самой концепции медицинской помощи.

«Сегодня фактически меняется концепция медицины, и помимо того, что это вызов для врачей, это определённый исторический момент, и мы — его очевидцы», — сказал Беленков.

Важную роль в развитии госпитальной терапии также играют цифровизация и искусственный интеллект. Новые технологии становятся частью обсуждения будущего медицинского образования и клинической практики.