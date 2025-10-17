Центробанк удержит ключевую ставку на 17% в октябре

На заседании 24 октября Банк России оставит ключевую ставку (17%) без изменений. Большинство экспертов не ожидают снижения, четверо допускают уменьшение на 0,5–1 процентный пункт, а трое считают вероятным уровень 16%. Об этом пишет газета «Известия».

Решение объясняется продолжающимся ростом инфляции. В сентябре цены ускорили своё увеличение, а базовые показатели всё ещё превышают 4%, отметила Ольга Беленькая из ФГ «Финам». Еженедельные данные Росстата подтверждают тенденцию подорожания в октябре.

Уровень безработицы опустился до 2,1%, а зарплаты за август выросли на 16%, что поддерживает потребительский спрос, пояснила Жанна Смирнова из банка «Дом.РФ». Продажи непродовольственных товаров увеличились вдвое, а услуги общественного питания показали рост на 9,1%.

Инфляционные ожидания продолжают влиять на экономику. По данным ЦБ, они снизились до 12,6%, однако остаются значительными, отметил Павел Паевский из «РСХБ Управление Активами». Высокий прогноз цен стимулирует население тратить средства сейчас.

Ранее аналитик заявил, что рубль укрепляется на фоне ограниченного спроса на валюту и сокращения импорта. По его оценке, такая динамика может сохраниться как минимум до заседания Центробанка по ключевой ставке. Согласно эксперту, если ставка в России останется прежней, а американская снизится — рубль может укрепиться сильнее. По прогнозу доллар может опуститься до 77,5–78 рублей, евро приблизиться к 90, а юань — ниже 11 рублей.