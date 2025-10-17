Юрист рассказала, могут ли Пугачёву лишить почётных званий и доплат к пенсии
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alla_orfey
Певица Алла Пугачёва не подлежит лишению пенсии по старости, поскольку её гражданство с рождения обеспечивает право на получение выплат. Об этом заявила РИА «Новости» юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
В России пенсия положена всем гражданам, однако лица с приобретённым гражданством могут лишиться выплат за терроризм, нарушение целостности страны, дезертирство или уклонение от службы. Примадонна не подпадает под эти критерии. В случае возбуждения уголовного дела возможны изменения только в статусе почётных званий и размере дополнительных выплат.
Ранее ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв выступил с инициативой лишить пенсий и иных выплат знаменитостей, которые уехали из страны и занимаются за рубежом антироссийской пропагандой. В частности, речь идёт о певице Алле Пугачёвой. Он предпринял уже четвёртую попытку подать иск к певице, на этот раз на полтора миллиарда рублей. Ветеран убеждён, что в своём недавнем интервью Примадонна оскорбляла Армию России и правоохранительные органы.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.