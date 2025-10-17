Певица Алла Пугачёва не подлежит лишению пенсии по старости, поскольку её гражданство с рождения обеспечивает право на получение выплат. Об этом заявила РИА «Новости» юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

В России пенсия положена всем гражданам, однако лица с приобретённым гражданством могут лишиться выплат за терроризм, нарушение целостности страны, дезертирство или уклонение от службы. Примадонна не подпадает под эти критерии. В случае возбуждения уголовного дела возможны изменения только в статусе почётных званий и размере дополнительных выплат.

Ранее ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв выступил с инициативой лишить пенсий и иных выплат знаменитостей, которые уехали из страны и занимаются за рубежом антироссийской пропагандой. В частности, речь идёт о певице Алле Пугачёвой. Он предпринял уже четвёртую попытку подать иск к певице, на этот раз на полтора миллиарда рублей. Ветеран убеждён, что в своём недавнем интервью Примадонна оскорбляла Армию России и правоохранительные органы.