Суд арестовал имущество и счета бывшего вице-губернатора Тамбовской области

Суд постановил арестовать имущество и банковские счета бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Он проходит по делу основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

«В рамках уголовного дела арестовано имущество, а также счета обвиняемого Иванова, который проходит одним из обвиняемых по делу Мошковича и Басова. Арест предполагает запрет на совершение любых сделок с имуществом или любого отчуждения имущества экс-главы Тамбовской области», — говорится в сообщении.

Ранее основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу, который уже является фигурантом дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, вменили очередное обвинение — на этот раз по факту дачи взятки. Согласно материалам дела, «майонезный король» передал охотничий карабин бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову. Стоимость переданного карабина оценивается примерно в 2,6 млн рублей. Оба фигуранта дела свою вину отрицали.