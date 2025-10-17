Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 04:28

Фараж пообещал сбивать российские самолёты, если станет премьером Британии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что в случае избрания на пост премьер-министра Великобритании будет приказывать сбивать российские самолёты, якобы нарушающие воздушное пространство НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Фараж <...> поддержал идею сбивать российские самолёты, входящие в воздушное пространство НАТО», — отметил источник.

Помимо этого, Фараж заявил о поддержке передачи замороженных российских активов Украине и не исключил возможности отправки британских войск на территорию страны в составе миротворческого контингента ООН.

Рютте заявил, что НАТО не стоит сбивать российские самолёты
Рютте заявил, что НАТО не стоит сбивать российские самолёты

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию с призывом к странам Евросоюза сбивать российские самолёты в случае нарушения ими европейского воздушного пространства. Это произошло на фоне обвинений России в неоднократных нарушениях воздушного пространства стран ЕС. Примечательно, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф накануне заявил об отсутствии у ЕС доказательств причастности России к инцидентам с запуском дронов над европейской территорией.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar