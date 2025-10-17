Два крупнейших индийских НПЗ впервые купили нефть в Гайане

Два нефтеперерабатывающих предприятия Индии впервые закупили 4 миллиона баррелей нефти в Гайане у американской компании Exxon Mobil, сообщили источники Reuters. Поставки назначены на конец 2025 года и начало января 2026-го.

«Indian Oil Corp, крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод по мощности, купил 2 миллиона баррелей нефти Golden Arrowhead, которые прибудут в конце декабря или в начале января», — сообщили источники на условиях анонимности.

Hindustan Petroleum Corp оформил аналогичную покупку — 2 миллиона баррелей сырья Liza и Unity Gold. Сроки поставок совпадают.

А ранее эксперты заявили, что Индия в обозримом будущем не планирует отказываться от закупок российской нефти, поскольку это нанесёт серьёзный удар по её экономике. Отмечается, что в случае прекращения поставок из России топливо в Индии значительно подорожает, что остро скажется на жизни многомиллионного населения, находящегося за чертой бедности.