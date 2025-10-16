Сектор Газа
16 октября, 15:20

Аналитики объяснили, почему Индия будет продолжать покупать российскую нефть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Индия в обозримом будущем не планирует отказываться от закупок российской нефти, поскольку это нанесёт серьёзный удар по её экономике и приведёт к резкому росту цен на топливо. Такую точку зрения в беседе с RG.ru представила директор Центра социально-политических исследований РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат исторических наук Юлия Давыдова.

«Во-первых, Индия импортирует 85% необходимой для экономики нефти, из них 35-40% — это российская нефть, которая поставляется по привлекательной для них цене, что позволяет экономить миллиарды долларов. Во-вторых, индийская энергетическая политика направлена на диверсификацию поставок энергоресурсов, чтобы снизить зависимость от стран Ближнего Востока. И, наконец, расчёты осуществляются в национальных валютах (рупия\рубль), что снижает зависимость от доллара и SWIFT и несёт дополнительные выгоды», — говорит эксперт.

По словам Давыдовой, в долгосрочной перспективе возможны незначительные изменения в объёмах импорта в связи с геополитической конъюнктурой, западным давлением и внутренними экономическими причинами. Как подчёркивает Игорь Юшков, в случае прекращения поставок из России топливо в Индии значительно подорожает, что остро скажется на жизни многомиллионного населения, находящегося за чертой бедности.

Он также добавил, что Нью-Дели получает существенный доход от реэкспорта нефтепродуктов, произведённых из российского сырья, которые поставляются даже в Соединённые Штаты. Эксперт пояснил, что индийская сторона приобретает нефть со скидкой, а готовые нефтепродукты реализует на международном рынке уже по полной стоимости.

Кремль отреагировал на заявление Трампа по покупкам российской нефти
Напомним, Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его в процессе сворачивания импорта нефти из России. Позиция Индии по импорту энергоресурсов, как позже пояснили в местном МИД, формируется, исходя из нужд индийской экономики и населения. Эту мысль косвенно поддержал российский вице-премьер Александр Новак, указав на сохраняющийся высокий глобальный интерес к российским нефти и газу.

Александра Мышляева
