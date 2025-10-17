Сектор Газа
17 октября, 05:10

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / John Raymond Tibay

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр толчка находился на глубине 69 километров вблизи города Юнион. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

На Камчатке зафиксировали 11 афтершоков магнитудой до 5,5 за сутки

Ранее было зафиксировано землетрясение у берегов Курил магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, в 120 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска, расположенного на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 23 километров. Жители Северо-Курильска могли ощутить подземные толчки силой до трёх баллов. Опасность цунами не возникла, тревога не объявлялась.

