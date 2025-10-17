Жители населённого пункта Новопавловка в ДНР оказывали скрытную поддержку российским военным во время освобождения территории, не сообщая о присутствии штурмовых групп противнику. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Несмотря на близость к противнику, снабжение штурмовых групп продолжалось ежедневно. Это осуществлялось скрытно, без нарушения маскировки. Отмечались случаи, когда местные жители оказывали косвенную помощь, не выдавая присутствие российских бойцов», — говорится в сообщении.

На протяжении нескольких недель бойцы, находясь в пределах населённого пункта, вели наблюдение за позициями противника. Они фиксировали маршруты снабжения, передвижения личного состава и расположение огневых точек, после чего передавали данные в штаб, где информация сверялась с разведданными БПЛА.

Когда необходимые сведения были собраны, российские подразделения начали активные действия: при поддержке артиллерии и беспилотников штурмовые группы уничтожили пулемётные расчёты, миномётные позиции и укрепления противника.

Ранее сообщалось, что ВС РФ удалось освободить два населённых пункта — Новопавловку в Донецкой Народной Республике и Алексеевку в Днепропетровской области. Наступательные действия группировки войск «Центр» позволили установить контроль над Новопавловкой, а силы группировки «Восток» успешно завершили операцию по освобождению Алексеевки, продвинувшись вглубь обороны противника.