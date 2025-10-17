Беспилотники повредили несколько электроподстанций в Крыму

В своем официальном аккаунте в Telegram Аксенов проинформировал о том, что в результате этого воздушного налёта были зафиксированы повреждения на нескольких ключевых электроподстанциях, расположенных в пределах границ Республики Крым. При этом руководитель региона подчеркнул, что на момент публикации его сообщения экстренные службы уже приступили к реализации комплекса мероприятий, направленных на скорейшее восстановление функционирования поврежденных объектов. Таким образом, по его словам, непосредственно ведутся восстановительные работы.