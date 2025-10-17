Сектор Газа
17 октября, 05:22

Беспилотники повредили несколько электроподстанций в Крыму

Обложка © Life.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о нанесении ущерба объектам критической инфраструктуры полуострова в результате недавней атаки дронов со стороны ВСУ.

В своем официальном аккаунте в Telegram Аксенов проинформировал о том, что в результате этого воздушного налёта были зафиксированы повреждения на нескольких ключевых электроподстанциях, расположенных в пределах границ Республики Крым. При этом руководитель региона подчеркнул, что на момент публикации его сообщения экстренные службы уже приступили к реализации комплекса мероприятий, направленных на скорейшее восстановление функционирования поврежденных объектов. Таким образом, по его словам, непосредственно ведутся восстановительные работы.

В Ростовской области отразили массированную атаку украинских беспилотников

Напомним, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над рядом регионов России и акваторией Чёрного моря. В частности, 32 БПЛА сбили над территорией Республики Крым, 13 — над Ростовской областью, шесть — над акваторией Чёрного моря.

