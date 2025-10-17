Полиция поймала гламурную студентку юрфака, убившую четырёх человек

В Бразилии арестована блондинка, подозреваемая в серийных убийствах. Ей вменяется причастность к смерти четырёх человек за последние пять месяцев. Об этом пишет New York Post.

В заключении оказалась 36-летняя Ана Паула Велозу Фернандес — гламурная студентка юридического факультета из Сан-Паулу. Полиция отмечает её склонность к манипуляциям, получение удовольствия от насилия и отсутствие раскаяния. Изначально её задержали в связи с гибелью арендодателя. Фернандес призналась, что убила его ножом во время ссоры. После инцидента она предприняла попытку скрыть тело, завесив комнату простыней, чтобы избежать его обнаружения сыном и племянником убитого. Сообщение в полицию поступило лишь через пять дней, когда сын начал жаловаться на неприятный запах и появление опарышей.

Расследование началось без подозрений в адрес Фернандес, и дело было прекращено из-за недостатка доказательств. Ситуация изменилась, когда дочь арендодателя настояла на возобновлении следствия. Это привело к тому, что полицейские смогли установить вину Фернандес. Дальнейшие действия выявили её причастность к ещё трём преступлениям, совершённым в период с января по май.

Установлено, что она использовала крысиный яд для убийства Марии Апаресиды Родригес, Хайдера Мхазреса и Нила Корреа да Силвы, чьи жизни спасти не удалось. По версии бразильской полиции, Фернандес действовала из соображений мести и с целью получения финансовой выгоды.

