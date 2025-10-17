Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 05:54

«Накормит и улетит»: Трамп выделил на встречу с Зеленским всего два часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп выделил на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским не более двух часов. Согласно официальному расписанию американского лидера, рабочий обед глав государств пройдёт в Белом доме в пятницу, 17 октября, вечером.

Сообщается, что в 13:00 по восточному времени США (20:00 мск) запланирован визит Зеленского в Белый дом. Встреча, которая пройдёт в формате рабочего обеда, будет носить закрытый характер, и переговоры также будут конфиденциальными.

Уже в 22:00 по московскому времени, как следует из документа, американский президент отправится в свой штат Флорида, что подтверждает кратковременный характер визита Зеленского. Загруженный график Трампа говорит, что он не намерен тратить много времени на выслушивание проблем экс-комика.

Депутат Рады высмеял Зеленского, которого в США встретили только Ермак и экипаж
Депутат Рады высмеял Зеленского, которого в США встретили только Ермак и экипаж

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. Он поделился этой информацией с журналистами, возвращаясь из поездки в египетский Шарм-эш-Шейх. Однако республиканец не стал вдаваться в подробности, уклонившись от комментариев о возможных поставках Украине ракет Tomahawk и оставив вопросы о деталях будущих переговоров без ответа.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar