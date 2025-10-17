«Накормит и улетит»: Трамп выделил на встречу с Зеленским всего два часа

Президент США Дональд Трамп выделил на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским не более двух часов. Согласно официальному расписанию американского лидера, рабочий обед глав государств пройдёт в Белом доме в пятницу, 17 октября, вечером.

Сообщается, что в 13:00 по восточному времени США (20:00 мск) запланирован визит Зеленского в Белый дом. Встреча, которая пройдёт в формате рабочего обеда, будет носить закрытый характер, и переговоры также будут конфиденциальными.

Уже в 22:00 по московскому времени, как следует из документа, американский президент отправится в свой штат Флорида, что подтверждает кратковременный характер визита Зеленского. Загруженный график Трампа говорит, что он не намерен тратить много времени на выслушивание проблем экс-комика.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. Он поделился этой информацией с журналистами, возвращаясь из поездки в египетский Шарм-эш-Шейх. Однако республиканец не стал вдаваться в подробности, уклонившись от комментариев о возможных поставках Украине ракет Tomahawk и оставив вопросы о деталях будущих переговоров без ответа.