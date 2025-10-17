«Профессионализм, искренность, объективность»: Путин поздравил сотрудников RT с 20-летием телеканала

Глава государства Владимир Путин поздравил коллектив телеканала RT с 20-летием со дня его основания. В беседе с ведущим Саламом Мосафиром глава государства выразил удивление масштабом и качеством развития медиахолдинга.

Путин признался, что на момент возникновения самой идеи создания RT он не предполагал, что проект достигнет такого размаха, высокого качества и темпов развития, и поздравил журналистов с этим достижением. Президент объяснил, что его изначальные сомнения были связаны со сложностью интеграции в уже сложившуюся систему мировых СМИ. Однако по его словам, телеканал RT неожиданно для него смог отыскать свою особую нишу и место. Глава государства отметил, что миллионы людей по всему миру всё больше смотрят и слушают материалы канала.

Поздравление телеканалу RT c 20-летием. Видео © kremlin.ru

По мнению Путина, это объясняется тем, что журналисты RT, несмотря на оказываемое на них давление, запреты, санкции, а также административные и финансовые ограничения, говорят то, что думают. Российский лидер считает, что их позиция часто не совпадает с так называемым мировым информационным мейнстримом.

«Но именно это и профессионализм, с которым вы подаёте эту информацию, искренность, с которой вы это делаете, и читаемая вашими зрителями правдивость, достоверность информации, которую вы даёте, объективность – она подкупает, и аудитория быстро растёт. И я вас, во-первых, с этим поздравляю», — отметил президент.

Что касается пожеланий на будущее, Путин пожелал коллективу RT продолжать действовать таким же образом и впредь доносить до миллионов людей по всему миру свою позицию по ключевым вопросам международной повестки, заявив, что в этом, по его мнению, и заключается весь смысл их работы и жизни.

RT (ранее Russia Today) — российский государственный международный телеканал, основанный в 2005 году. Он вещает на нескольких языках, включая русский, английский, испанский и арабский, также ориентирован на зарубежную аудиторию. Основные платформы — телевидение, интернет и социальные сети.

